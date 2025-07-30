5 млн рублей направят на разработку системы контроля трафика в Нижнем Новгороде

Система позволит интегрировать данные с не менее чем 15 камер «Безопасного города» в Единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС), а обрабатывать их будут в ЦРТС, который выступил заказчиком. Сами сведения будут использоваться для детального анализа трафика на дорогах, в том числе подсчёт машин, определение средней скорости, уровень загруженности дорог и другие параметры.