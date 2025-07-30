Власти направят 22 млрд рублей на расширение Ростовского шоссе в Краснодаре

Масштабный проект, предусматривающий расширение Ростовского шоссе и строительство современных развязок, реализуют при условии федерального финансирования, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов. Администрация города готова принять участок после получения необходимой поддержки.
«Есть готовая проектная документация на расширение и строительство развязок стоимостью около 22 миллиардов рублей, — сказал Наумов. — Управление федеральных автомобильных дорог предлагает передать нам этот участок, но мы не готовы принять его без финансового обеспечения».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил долгосрочную программу развития дорожной сети Краснодара до 2035 года с общим бюджетом свыше 150 млрд рублей. В рамках нее запланировано 27 проектов. Работы уже ведутся на таких важных объектах, как Тургеневский мост, улица Есенина и развязка на Тихорецкой.
В августе следующего года начнется реконструкция путепровода на улице Фадеева. Параллельно продолжается расширение Западного Обхода. В этом году в краевой столице уже завершили ремонт на улицах Дальней и Ягодина, а всего в планах обновить 25 километров дорог на 10 участках.