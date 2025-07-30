Власти направят 22 млрд рублей на расширение Ростовского шоссе в Краснодаре

В августе следующего года начнется реконструкция путепровода на улице Фадеева. Параллельно продолжается расширение Западного Обхода. В этом году в краевой столице уже завершили ремонт на улицах Дальней и Ягодина, а всего в планах обновить 25 километров дорог на 10 участках.