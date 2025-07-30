В Беларуси пересмотрены максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов

Например, оформление проездных билетов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции стоит Br0,32, на проезд в поездах международных линий «туда» — Br0,76, «обратно» и (или) от другой станции — Br1,1.
Кроме того, подорожание тарифов касается переоформления и бронирования проездных билетов, а также оформления возврата платежей за неиспользованный либо частично неиспользованный проездной билет или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.
Так, например, на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий в сообщении с государствами СНГ и Балтии и на проезд в поездах городских линий оформление возврата стоит Br0,32, на проезд в поездах международных линий в сообщении с другими государствами региональных линий экономкласса — Br0,98.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.