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В Беларуси пересмотрены максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пересмотрены максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 июля 2025 года № 51, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Например, оформление проездных билетов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции стоит Br0,32, на проезд в поездах международных линий «туда» — Br0,76, «обратно» и (или) от другой станции — Br1,1.

Кроме того, подорожание тарифов касается переоформления и бронирования проездных билетов, а также оформления возврата платежей за неиспользованный либо частично неиспользованный проездной билет или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

Так, например, на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий в сообщении с государствами СНГ и Балтии и на проезд в поездах городских линий оформление возврата стоит Br0,32, на проезд в поездах международных линий в сообщении с другими государствами региональных линий экономкласса — Br0,98.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.