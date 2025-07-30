Правила вывоза мусора изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

С сентября 2025 года в Нижегородской области вступают в силу новые правила сбора и вывоза мусора, утвержденные на федеральном уровне. Изменения коснутся работы регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ситиматик-Нижний Новгород».