Правила вывоза мусора изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

С сентября 2025 года в Нижегородской области вступают в силу новые правила сбора и вывоза мусора, утвержденные на федеральном уровне. Изменения коснутся работы регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ситиматик-Нижний Новгород».
По новым правилам Собственники зданий и земельных участков обязаны в течение 10 дней после покупки недвижимости подать заявку на заключение договора с регоператором. В заявке также должно быть указано расположение контейнерной площадки.
Помимо этого, уточнены термины бункер, контейнерная площадка, крупногабаритные отходы и фандомат. Договоры теперь будут заключаться через электронную форму на сайте оператора, а оплата будет осуществляться по нормативам без дополнительных согласований.
Строительный мусор и ветки теперь нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Все мусоровозы оборудуют системами спутниковой навигации для отслеживания маршрутов и графиков.
Кроме того, местные власти смогут самостоятельно решать, где организовывать новые площадки для сбора отходов.