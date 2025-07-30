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Правила вывоза мусора изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

Изменения коснутся регоператоров, собственников жилья, управляющих компаний и местных властей.

Источник: Комсомольская правда

С сентября 2025 года в Нижегородской области вступают в силу новые правила сбора и вывоза мусора, утвержденные на федеральном уровне. Изменения коснутся работы регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ситиматик-Нижний Новгород».

По новым правилам Собственники зданий и земельных участков обязаны в течение 10 дней после покупки недвижимости подать заявку на заключение договора с регоператором. В заявке также должно быть указано расположение контейнерной площадки.

Помимо этого, уточнены термины бункер, контейнерная площадка, крупногабаритные отходы и фандомат. Договоры теперь будут заключаться через электронную форму на сайте оператора, а оплата будет осуществляться по нормативам без дополнительных согласований.

Строительный мусор и ветки теперь нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Все мусоровозы оборудуют системами спутниковой навигации для отслеживания маршрутов и графиков.

Кроме того, местные власти смогут самостоятельно решать, где организовывать новые площадки для сбора отходов.