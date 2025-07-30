Некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси

По данным Минтруда, социальные пенсии в августе, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, будут увеличены и составят: 536,49 белорусского рубля для инвалидов первой группы (в том числе инвалидов с детства), 463,33 рубля для инвалидов с детства второй группы, 414,56 рубля для инвалидов второй группы и детей при потере кормильца, 365,79 рубля для инвалидов третьей группы (в том числе инвалидов с детства).