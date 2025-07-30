Некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси

В Беларуси с 1 августа вырастут некоторые виды пенсий. Подробнее рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Напомним, с 1 августа в Беларуси повышен размер бюджета прожиточного минимума. Здесь мы подробнее писали о том, что бюджет прожиточного минимума в Беларуси увеличится на 5,4% и будет действовать по 31 октября 2025-го.
При этом в Беларуси пропорционально увеличению бюджета прожиточного минимума автоматически на 5,4% будут повышены отдельные социальные выплаты, которые исчисляются от его размера.
По данным Минтруда, социальные пенсии в августе, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, будут увеличены и составят: 536,49 белорусского рубля для инвалидов первой группы (в том числе инвалидов с детства), 463,33 рубля для инвалидов с детства второй группы, 414,56 рубля для инвалидов второй группы и детей при потере кормильца, 365,79 рубля для инвалидов третьей группы (в том числе инвалидов с детства).
Социальная пенсия лицам, которые достигли пенсионного возраста с 1 августа составит: 243,86 белорусского рубля.
Соцпенсии матерям и отцам детей-инвалидов до 18 лет, которые имеют третью или четвертую степень утраты здоровья, признаны впоследствии инвалидами с детства первой группы, осуществлявшим уход за ними не менее 20 лет, и достигли пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) составит 464,14 рубля. Для детей-инвалидов до 18 лет размер социальной пенсии зависит от степени утраты здоровья: 390,18 рубля (первая), 414,56 рубля (вторая), 463,33 рубля (третья), 536,49 рубля (четвертая).
А еще возрастные доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 августа.