14 общественных пространств выбрали для благоустройства в Петербурге

Жители Петербурга выбрали 14 общественных пространств для благоустройства. Об итогах проекта «Твой бюджет. Благоустройство. Комфортный Петербург» в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.
— Мы запустили его в апреле 2025 года — горожане направили свои предложения в администрации районов. Все ключевые решения будем обсуждать вместе с жителями — как при проектировании, так и во время реализации, — отметил Беглов.
Среди территорий, которые облагородят в ближайшем будущем, оказались, например, Новосмоленская набережная, дом 1, Лиственная улица, дом 13, сквер на бульваре Новаторов у дома 59, Гаккелевская улица, дом 34 и другие. Полный список можно изучить здесь.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о концепции оздоровления Суздальских озер в Выборгском районе. Специалисты планируют очистить дно, скосить лишнюю водную растительность, избавить берега от незаконных свалок. Кроме того, работы по улучшению экологического состояния водоемов затронут реки, входящие в эту гидросистему.