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14 общественных пространств выбрали для благоустройства в Петербурге

Жители Северной столицы определили территории для облагораживания.

Источник: Комсомольская правда

Жители Петербурга выбрали 14 общественных пространств для благоустройства. Об итогах проекта «Твой бюджет. Благоустройство. Комфортный Петербург» в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

— Мы запустили его в апреле 2025 года — горожане направили свои предложения в администрации районов. Все ключевые решения будем обсуждать вместе с жителями — как при проектировании, так и во время реализации, — отметил Беглов.

Среди территорий, которые облагородят в ближайшем будущем, оказались, например, Новосмоленская набережная, дом 1, Лиственная улица, дом 13, сквер на бульваре Новаторов у дома 59, Гаккелевская улица, дом 34 и другие. Полный список можно изучить здесь.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о концепции оздоровления Суздальских озер в Выборгском районе. Специалисты планируют очистить дно, скосить лишнюю водную растительность, избавить берега от незаконных свалок. Кроме того, работы по улучшению экологического состояния водоемов затронут реки, входящие в эту гидросистему.

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