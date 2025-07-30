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Головченко: Беларусь строит отношения с ОАЭ как стратегическим партнером

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Нацбанк Беларуси рассчитывает на активизацию сотрудничества с ОАЭ, заявил председатель правления Роман Головченко во время встречи с послом эмиратов Ибрагимом Салимом Мохаммедом Аль-Мушаррахом.

Источник: Sputnik.by

Беларусь уделяет значительное внимание развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются одним из стратегических партнеров нашей страны в регионе.

сказал глава Нацбанка

По его словам, у Беларуси и ОАЭ сложились дружественные отношения в политической и торгово-экономической сферах высокого уровня.

Головченко напомнил, что в июне текущего года между двумя странами были подписаны соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций и об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

После вступления в силу этих соглашений ОАЭ станет первым государством дальнего зарубежья, с которым Республика Беларусь одновременно создает как зону свободной торговли товарами, так и зону свободной торговли услугами.

констатировал он

Также глава Нацбанка сказал, что «рассчитывает на активизацию всего комплекса двусторонних отношений с пониманием того, что у нас нет вопросов, которые не могут быть решены».