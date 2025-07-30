Головченко: Беларусь строит отношения с ОАЭ как стратегическим партнером

Беларусь уделяет значительное внимание развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются одним из стратегических партнеров нашей страны в регионе.
По его словам, у Беларуси и ОАЭ сложились дружественные отношения в политической и торгово-экономической сферах высокого уровня.
Головченко напомнил, что в июне текущего года между двумя странами были подписаны соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций и об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.
После вступления в силу этих соглашений ОАЭ станет первым государством дальнего зарубежья, с которым Республика Беларусь одновременно создает как зону свободной торговли товарами, так и зону свободной торговли услугами.
Также глава Нацбанка сказал, что «рассчитывает на активизацию всего комплекса двусторонних отношений с пониманием того, что у нас нет вопросов, которые не могут быть решены».