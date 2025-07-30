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Экспорт узбекских овощей и фруктов забуксовал в Британии и Италии

На совещании по развитию агроэкспорта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил слабую работу торговых советников при посольствах по поставкам овощей и фруктов в Великобританию, Италию, Швецию, Японию.

Источник: Курсив

Из-за этого поставки узбекистанской сельхозпродукции в указанные страны, а также Индию и Катар не оправдал ожиданий.

На сегодня наша страна в основном экспортирует овощи и фрукты в Россию, Пакистан, Казахстан, Афганистан и Китай. При этом упали поставки в Южную Корею, Венгрию, Польшу и другие страны.

Послам поручено работать совместно с предприятиями-экспортерами и оказывать им содействие в поиске рынков сбыта, организации выставок, создании торговых домов и складов.

отметили в пресс-службе главы государства

До этого на совещании озвучили данные, что экспорт овощей и фруктов за первое полугодие 2025 года составил $1,3 млрд. За год рост составил 44%.