Нацбанк вмешался: тенге опустился до 550 за доллар

По состоянию на 30 июля курс тенге на торгах достиг 550 тенге за доллар США, что соответствует снижению на 5,8% с начала месяца и на 4,7% с начала года. Национальный Банк Казахстана отметил этот разворот как следствие крайне низкой ликвидности и усиленного спекулятивного давления, передаёт BAQ.KZ.