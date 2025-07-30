Нацбанк вмешался: тенге опустился до 550 за доллар

Базовые экономические условия остаются стабильными: мировые цены на нефть публикуются выше 70 долларов за баррель, а глобальная тенденция — ослабление доллара США. В этой связи регулятор подчеркнул, что текущее падение тенге не отражает фундаментальные показатели экономики и наоборот свидетельствует о недооценённости национальной валюты.
В ответ на ситуацию Национальный Банк Казахстана приступил к валютным интервенциям, направленным на:
- сглаживание резких колебаний курса;
- восстановление баланса спроса и предложения валюты;
- поддержку нормального функционирования валютного рынка.
НБРК заверил, что в рамках принципа транспарентности будет публиковать полную информацию о всех операциях на валютном рынке. Регулятор продолжает отслеживать ситуацию на бирже и внебиржевом рынке и при необходимости готов оперативно действовать.