В Крыму у ключевых туристических объектов образовались теневые платные парковки

В Ялте существуют и муниципальные платные парковки, которые были организованы осенью 2021 года — на улицах города и других населенных пунктов округа действует 37 парковок, плата за которые взимается с 8 утра до 20 часов. Расплатиться можно через мобильное предложение, личный кабинет на сайте городского парковочного пространства и терминалы приема платежей, но не наличными деньгами.