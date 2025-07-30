ЖКХ Минска сказало, зачем нужно перекрывать горячую воду при плановом отключении

В организации обратили внимание на то, что при плановом отключении в жилой дом не поступает сетевая вода, подогревающая холодную до нужной температуры. Однако установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого «не знает», продолжая фиксировать проходящую по трубе холодную воду как горячую. И сами жильцы могут машинально включать горячую воду, пользуясь не оказываемой услугой. И в конце месяца за эту якобы горячую воду придется заплатить в перечне коммунальных платежей по счетчику.