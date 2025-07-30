ЖКХ Минска сказало, зачем нужно перекрывать горячую воду при плановом отключении

В Минском городском жилищном хозяйстве сказали, зачем нужно перекрывать горячую воду при ее плановом отключении, пишет Sputnik Беларусь.
Напомним, в Беларуси ежегодно при подготовке трубопровода к отопительному сезону отключают горячее водоснабжение. В Минском городском ЖКХ сказали, что в этот период важно перекрывать горячеводный стояк в квартире.
В организации обратили внимание на то, что при плановом отключении в жилой дом не поступает сетевая вода, подогревающая холодную до нужной температуры. Однако установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого «не знает», продолжая фиксировать проходящую по трубе холодную воду как горячую. И сами жильцы могут машинально включать горячую воду, пользуясь не оказываемой услугой. И в конце месяца за эту якобы горячую воду придется заплатить в перечне коммунальных платежей по счетчику.
Чтобы этого не произошло горячеводный стояк в квартире следует перекрыть.
Ранее мы опубликовали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
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