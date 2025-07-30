Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 81 тысячи рублей

Среди производственных отраслей лидируют добыча полезных ископаемых и транспорт — здесь средняя зарплата держится на уровне 85−95 тысяч рублей. А вот меньше всего зарабатывают работники гостиничного и ресторанного бизнеса — около 57 тысяч рублей, а также сотрудники сферы бытовых услуг — 54 тысячи.