Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 81 тысячи рублей

В январе-мае 2025 года среднемесячная номинальная зарплата работников в Новосибирской области составила 81842 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Новосибирская область вошла в топ-5 регионов Сибирского федерального округа по уровню зарплат. Средний показатель по региону составил 81 тысячу рублей, что выше, чем в Омской области, но ниже, чем в Красноярском крае и Иркутской области.
Выше всего в Новосибирской области оплачиваются сотрудники сферы информационных технологий и связи — их средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Также высокие доходы у работников финансового сектора и у специалистов в области научной и технической деятельности.
Среди производственных отраслей лидируют добыча полезных ископаемых и транспорт — здесь средняя зарплата держится на уровне 85−95 тысяч рублей. А вот меньше всего зарабатывают работники гостиничного и ресторанного бизнеса — около 57 тысяч рублей, а также сотрудники сферы бытовых услуг — 54 тысячи.