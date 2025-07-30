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Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 81 тысячи рублей

Самые высокие зарплаты — в IT, финансах и научной сфере.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В январе-мае 2025 года среднемесячная номинальная зарплата работников в Новосибирской области составила 81842 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов Сибирского федерального округа по уровню зарплат. Средний показатель по региону составил 81 тысячу рублей, что выше, чем в Омской области, но ниже, чем в Красноярском крае и Иркутской области.

Выше всего в Новосибирской области оплачиваются сотрудники сферы информационных технологий и связи — их средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Также высокие доходы у работников финансового сектора и у специалистов в области научной и технической деятельности.

Среди производственных отраслей лидируют добыча полезных ископаемых и транспорт — здесь средняя зарплата держится на уровне 85−95 тысяч рублей. А вот меньше всего зарабатывают работники гостиничного и ресторанного бизнеса — около 57 тысяч рублей, а также сотрудники сферы бытовых услуг — 54 тысячи.