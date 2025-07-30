Сервис Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись

С внедрением Max в качестве общенациональной платформы для обмена сообщениями, процедура использования электронной подписи претерпит изменения: все документы, требующие подписи, будут направляться пользователям посредством данной системы. Правительство надеется, что такой подход поспособствует расширению числа пользователей Max.
Теперь юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане смогут использовать усиленные электронные подписи (УКЭП и УНЭП) в приложении «Госключ» только при наличии подключения к Max.
В середине июля премьер-министр Мишустин назначил Max национальным мессенджером, поручив его развитие «дочке» VK.
Власти рассчитывают увеличить аудиторию Max за счёт обязательной интеграции с ключевыми цифровыми сервисами. Национальный мессенджер должен стать универсальной платформой для коммуникаций, доступа к госуслугам, финансовым и коммерческим сервисам.
Фактически это меняет архитектуру цифрового взаимодействия в России: Max становится цифровым «входом» в экосистему государства и бизнеса.
Ранее мы писали, что в областной столице ученые создали экспресс-тест для диагностики хронической болезни легких.
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