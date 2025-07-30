Теплицы в Узбекистане ждет новое переустройство: государство даст газ, но с условиями

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июля). Тепличный сектор Узбекистана вновь ждут перемены. Сегодня на совещании под председательством президента были озвучены новые меры поддержки для тепличных хозяйств. Ключевая — гарантированная подача природного газа, но только при соблюдении определённых условий. Это решение, по мнению властей, должно помочь как самим аграриям, так и жителям столицы и Ташкентской области, которые страдают от смога и вредных выбросов теплиц, работающих на угле, сожжённых шинах и других загрязняющих видах топлива.