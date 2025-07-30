Теплицы в Узбекистане ждет новое переустройство: государство даст газ, но с условиями

По официальным данным, сегодня в стране насчитывается 5,1 тысячи гектаров теплиц. За последние семь лет объёмы выращиваемой в них продукции выросли почти в пять раз — с 110 до 546 тысяч тонн. Однако за этим успехом скрываются серьёзные проблемы.
Предприниматели жалуются на растущую кредитную нагрузку, дороговизну удобрений и нестабильность газоснабжения. Более 600 гектаров теплиц уже прекратили деятельность, а 128 гектаров были переданы банкам из-за долгов.
Газ — только для тех, кто работает «по правилам».
Власти решили: теплицы, работающие на природном газе и взявшие на себя обязательство выращивать продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, получат гарантированные объёмы газа в зимний сезон. Тем, кто ранее перешёл на уголь и другие альтернативные источники топлива, тоже дадут шанс вернуться к газу — но при условии обязательств по экспорту.
Чтобы поддержать оборотные средства тепличников, предоплата за газ с октября по март будет составлять лишь 50%, а договоры на поставку газа нужно подписать до 1 октября.
Кроме того срок ранее выданных кредитов для теплиц, перешедших на уголь, будет продлён, а теплицы, использующие технологии тепловых насосов, получат компенсацию до 20% затрат, а при кредитном финансировании — ещё и процентую ставку в 4%.
Меньше налогов — больше стимулов.
До 2028 года ставка социального налога для работников теплиц будет снижена с 12% до 1%. При этом теперь все теплицы, независимо от категории, будут платить земельный налог по ставке для сельскохозяйственных земель.
Дополнительные меры.
Государственному налоговому комитету поручено провести глубокий анализ: в какие сферы был перенаправлен газ, ранее предназначенный для теплиц, и насколько эффективно он там используется. Если окажется, что добавленная стоимость в этих секторах ниже, газ вернётся в аграрный сектор.
Кроме того, на фоне ухудшения экологической ситуации, власти намерены окончательно решить проблему загрязнения воздуха, связанного с теплицами в Ташкентской области.
«Пусть все услышат: теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности», — подчеркнул Президент.
Всем ответственным структурам поручено установить жёсткий контроль в этой сфере, чтобы решения не остались только на бумаге.