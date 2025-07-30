Уровень инфляции снизился в Волгоградской области

Месячный рост цен составил 0,24%. В первую очередь на этот показатель влияло сезонное снижение цен на овощи, а также рост производства яиц. Так, плодоовощная продукция подешевела на 5% за месяц. Сбор томатов, огурцов и капусты в регионе идет опережающими темпами. Яйца потеряли в стоимости 14,7% за июнь, сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.