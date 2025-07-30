Уровень инфляции снизился в Волгоградской области

Месячный рост цен составил 0,24%. В первую очередь на этот показатель влияло сезонное снижение цен на овощи, а также рост производства яиц. Так, плодоовощная продукция подешевела на 5% за месяц. Сбор томатов, огурцов и капусты в регионе идет опережающими темпами. Яйца потеряли в стоимости 14,7% за июнь, сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.
Прибавили в цене мясные продукты (+1,5%) и сыр (+1%). Это связано с увеличением затрат на комбикорм, ветеринарные препараты и оплату труда.
Цены на бытовую технику и электронику в июне снизились. Например, стоимость компьютеров уменьшилась на 2,9%. Это связано с уменьшением спроса на кредиты и укреплением рубля.
Стоимость поездок за границу выросла на 1,6% по сравнению с июнем 2024 года. А вот билеты в кино, по оценкам специалистов, стали дешевле в связи с конкуренцией о стороны онлайн-кинотеатров.