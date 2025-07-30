Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество по поставкам племенного скота

Грузинская компания, производственные мощности которой расположены в поселке Сартичала Гардабанского муниципалитета, специализируется на выращивании столового винограда, разведении скота, а также на возделывании зерновых культур. По инициативе посольства Беларуси в Грузии в прошлом году была заключена договоренность между грузинской компанией и Белплемживобъединением о поставке крупного рогатого скота.