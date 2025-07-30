Генконсулу КНР в Казани презентовали инвестиционный потенциал Самарской области

«Представили коллегам из Китайской Народной Республики инвестиционный потенциал Самарской области. Мы видим большие возможности для взаимодействия, в том числе в реализации инвестиционных проектов на территории региона, — рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Сегодня мы говорили об инвестиционных проектах в сфере сельского хозяйства, производства промышленных роботов, фармацевтической продукции. Приглашаем китайский бизнес к инвестированию в Самарскую область!».