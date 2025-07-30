В Воронежской области с 11 августа сильно подорожает проезд

С понедельника, 11 августа, в населенных пунктах Воронежской области солидно подорожает проезд. Об этом информируют в приказе регионального Министерства тарифов, опубликованным на портале региональной администрации.
Через 12 дней поездка в районах области будет стоить 27 рублей при оплате наличными. Картой она обойдется дешевле — 25 рублей. Пока проезд стоит соответственно 23 и 21 рубль.
Увеличится и стоимость одного километра пути на маршрутах между населенными пунктами. Если ранее тариф составлял 2,3 рубля за километр, теперь он поднимется до 3,4 рубля. Оплата багажа, имеющего стандартные габариты, составит 15% от общей стоимости проезда.
Воронеж повышение не коснется. В столице Черноземья и так недавно подняли оплату проезда до 40 рублей и наличными и 37 — картой.