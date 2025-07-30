В Воронежской области с 11 августа сильно подорожает проезд

Увеличится и стоимость одного километра пути на маршрутах между населенными пунктами. Если ранее тариф составлял 2,3 рубля за километр, теперь он поднимется до 3,4 рубля. Оплата багажа, имеющего стандартные габариты, составит 15% от общей стоимости проезда.