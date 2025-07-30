«Ласточки» из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал

Поезда «Ласточка» из Нижнего Новгорода продолжат прибывать в терминал Восточный в Москве. Как сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД», возвращение на Курский вокзал пока не планируется из-за продолжающейся реконструкции.
Работы на Курском вокзале начались ещё в 2021 году и затронули транспортный узел, платформы, транзитный тоннель, центр управления эксплуатацией, а также железнодорожную инфраструктуру станции Москва-Пассажирская-Курская. Завершить проект планируют в 2025—2026 годах.
Решение о возвращении поездов на Курский вокзал будет принято после окончания реконструкции, подчеркнули в РЖД.