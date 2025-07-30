«Ласточки» из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал

Поезда «Ласточка» из Нижнего Новгорода продолжат прибывать в терминал Восточный в Москве. Как сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД», возвращение на Курский вокзал пока не планируется из-за продолжающейся реконструкции.