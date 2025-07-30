Шулейко: Беларусь развивает производство, ориентируясь на рынок России

Общаясь с журналистами вице-премьер рассказал, что товарооборот с Алтайским краем за три года составил 110 миллионов долларов. При этом он выразил мнение, что сотрудничество республики с российским регионом развивается достаточно динамично, а цифры товарооборота будут расти.