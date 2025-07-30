1,2 трлн сумов выделили на развитие водосберегающих технологий в Узбекистане в этом году

По официальным данным, благодаря этим мерам водосберегающие технологии внедрены на 200 тыс. га, что позволило сэкономить 420 млн кубометров воды и освоить дополнительные 65 тыс. га для выращивания фруктов и овощей.
До конца года планируется внедрить капельное и дождевое орошение ещё на 10 тыс. гектарах, а также закупить 1 тыс. единиц техники для лазерного выравнивания 200 тыс. гектаров земли.
Министерству экономики и финансов поручено определить источники финансирования на текущий год, а также сформировать 2 трлн сумов на реализацию программы следующего года.
Правительству поручено создать специальный штаб и запустить постоянную платформу для диалога с тепличными хозяйствами, экспортерами и фермерами. Также важно оперативно решать их проблемы, связанные с госорганами, на местах.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Мирзиёев предложил ЕС внедрять водосберегающие технологии в ЦА.