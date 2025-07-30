1,2 трлн сумов выделили на развитие водосберегающих технологий в Узбекистане в этом году

В 2025 году на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве направили 1,2 трлн сумов. В прошлом году эта сумма составила 2,6 трлн сумов. Такие данные привели на совещании с главой РУз Шавкатом Мирзиёевым.