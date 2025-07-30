Самарская область вошла в топ-10 регионов по росту закупок у МСП

В первом полугодии 2025 года объем закупок государственных заказчиков Самарской области у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 71,8 млрд рублей. Это на 24 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, что соответствует росту на 51%. Регион вошел в десятку лидеров по темпам прироста закупок у МСП.
Поставщиками стали 3 тысячи малых и средних компаний. Для них участие в системе госзакупок остается устойчивым каналом сбыта и возможностью расширения бизнеса.
В соответствии с федеральным законодательством, компании с государственным участием обязаны направлять не менее 25% объема закупок на контракты с МСП. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В Самарской области действуют инструменты поддержки предпринимателей. На площадке регионального центра «Мой бизнес» регулярно проходят ярмарки промышленной кооперации, где крупные заказчики представляют свои потребности потенциальным партнерам из числа МСП. Также доступна помощь в участии в электронных торгах и сопровождение сделок.
Информация о мерах поддержки, а также график мероприятий размещены на портале mybiz63.ru и доступны в центрах «Мой бизнес» по всей области.
В целом по стране объем закупок госкомпаний у МСП в первом полугодии 2025 года превысил 3,8 трлн рублей. Заключено более 428 тысяч контрактов с участием почти 150 тысяч поставщиков. Основной объем пришёлся на продукцию обрабатывающих производств, а также услуги в сфере ИТ, научной и инженерно-технической деятельности.
Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36 или на сайте investinsamara.ru.