Самарская область вошла в топ-10 регионов по росту закупок у МСП

В первом полугодии 2025 года объем закупок государственных заказчиков Самарской области у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 71,8 млрд рублей. Это на 24 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, что соответствует росту на 51%. Регион вошел в десятку лидеров по темпам прироста закупок у МСП.