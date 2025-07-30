Минэкономики: в Беларуси улучшилось качество управления финансовым оздоровлением предприятий

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон «Об урегулировании неплатежеспособности» сохранил лучшие практики санации и улучшил качество управления финансовым оздоровлением предприятий. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Юрий Тараканов в ходе выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по экономической политике на тему «Изучение практики применения новых механизмов улучшения финансово-хозяйственного состояния предприятия, предусмотренных законом “Об урегулировании неплатежеспособности”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Директор Департамента по санации и банкротству подчеркнул, что применение закона с 2023 года позволило сохранить лучшие практики санации и «управляемой ликвидации» неэффективности предприятий, улучшено качество управления их финансовым оздоровлением. «Отраслевыми органами и исполкомами обеспечена преемственность работы их комиссий по предупреждению неплатежеспособности, определены оптимальные формы управления процессами урегулирования неплатежеспособности. Организован постоянный анализ эффективности мероприятий досудебного и судебного оздоровления. Утвержденная правительством дорожная карта (комплекс мер по предупреждению банкротства) стала надежным подспорьем руководителям предприятий в ходе работы по повышению их эффективности», — акцентировал глава департамента.
Как отметил Юрий Тараканов, государственные органы активно используют предоставленные законом полномочия по своевременной диагностике подведомственных предприятий, согласованию планов их санации, анализу их выполнения и своевременной корректировке, защите интересов государства и трудовых коллективов, решению вопросов, связанных с производством, кадровым потенциалом, расчетами, имуществом.
Руководителем департамента также были представлены результаты по основным направлениям сферы урегулирования неплатежеспособности и отмечена их положительная динамика.
В ходе мероприятия участники обменялись опытом улучшения финансово-хозяйственного состояния отдельных предприятий, выявленными проблемами и предложениями по их решению. В завершении заседания было акцентировано внимание на важную роль корректировок закона, планируемых к подготовке в 2026 году, с учетом выявления на практике вопросов, требующих дополнительного урегулирования.
Мероприятие проходило на площадке Минского хладокомбината № 2.-0-