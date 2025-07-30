Минэкономики: в Беларуси улучшилось качество управления финансовым оздоровлением предприятий

Директор Департамента по санации и банкротству подчеркнул, что применение закона с 2023 года позволило сохранить лучшие практики санации и «управляемой ликвидации» неэффективности предприятий, улучшено качество управления их финансовым оздоровлением. «Отраслевыми органами и исполкомами обеспечена преемственность работы их комиссий по предупреждению неплатежеспособности, определены оптимальные формы управления процессами урегулирования неплатежеспособности. Организован постоянный анализ эффективности мероприятий досудебного и судебного оздоровления. Утвержденная правительством дорожная карта (комплекс мер по предупреждению банкротства) стала надежным подспорьем руководителям предприятий в ходе работы по повышению их эффективности», — акцентировал глава департамента.