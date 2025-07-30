Тарифы на зарядку электромобилей повысят в Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть электрозарядных станций Malanka «Белоруснефти» с 1 августа повышает тарифы на зарядку электромобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал сети ЭЗС.
Стоимость услуги за 1 кВт.ч медленной зарядки теперь составляет Br0,49, быстрой зарядки — Br0,65.
Тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки остаются без изменений.
Последний раз тарифы менялись 1 апреля 2025 года.
«Белоруснефть» является национальным оператором по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Беларуси. В сеть входят более 700 ЭЗС по всей стране, их количество планируется увеличивать. -0-