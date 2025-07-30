Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на зарядку электромобилей повысят в Беларуси

Стоимость услуги за 1 кВт.ч медленной зарядки теперь составляет Br0,49, быстрой зарядки — Br0,65.

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть электрозарядных станций Malanka «Белоруснефти» с 1 августа повышает тарифы на зарядку электромобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал сети ЭЗС.

Стоимость услуги за 1 кВт.ч медленной зарядки теперь составляет Br0,49, быстрой зарядки — Br0,65.

Тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки остаются без изменений.

Последний раз тарифы менялись 1 апреля 2025 года.

«Белоруснефть» является национальным оператором по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Беларуси. В сеть входят более 700 ЭЗС по всей стране, их количество планируется увеличивать. -0-