Имя Telegram-пользователя @crypto оценили в $25 млн

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователю @crypto сделали беспрецедентное предложение — приобрести его ник за колоссальные $25 млн. Два с половиной года назад тот же самый аккаунт обошелся всего лишь в скромные $350 тыс., однако рост популярности цифровых имен и интеграция Telegram с технологией NFT позволили превратить обычный юзернейм в полноценный объект инвестиций.
«Цифровые имена пользователей Telegram теперь считаются полноценными NFT-токенами», — подчеркивает Дуров. Telegram дал пользователям возможность самостоятельно распоряжаться своими аккаунтами, превращая их в самостоятельные ценные активы. Уникальная цифровая собственность доступна для покупки и продажи на специализированной площадке, построенной на базе блокчейна TON.
Особенность технологии NFT заключается в том, что каждый уникальный токен представляет собой единичный экземпляр конкретного цифрового предмета, будь то картинка, музыкальный трек или, как в данном случае, учетная запись пользователя. Благодаря такому подходу рынок цифровых товаров стремительно развивается, привлекая внимание крупных инвесторов и коллекционеров.
По данным самого Telegram, только за последний год пользователи продали цифровых имен и контактов на общую сумму свыше $350 млн. Более того, такие сделки осуществляются напрямую, без участия третьих лиц, что обеспечивает прозрачность и безопасность сделок.
Важнейшим аспектом подхода Telegram является признание прав пользователей на полное распоряжение своей цифровой собственностью. Как объясняет Дуров, Telegram принципиально отличается от традиционных социальных сетей, предоставляя владельцам аккаунтов статус настоящих владельцев, защищенных надежной системой смарт-контрактов.
Впрочем, подобная инициатива ранее вызывала вопросы касательно правового регулирования виртуальных активов. Пока законодательные нормы большинства стран находятся в стадии разработки, отдельные случаи значительных продаж цифровых объектов подтверждают высокий интерес рынка к новым формам инвестирования.