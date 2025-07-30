В России вторую неделю подряд фиксируют дефляцию

В России фиксируют удешевление продуктов.
В период с 22 по 28 июля уровень инфляции в России снизился до 9,02%, тогда как на предыдущей неделе данный показатель составлял 9,17%. Такие данные содержатся в отчете Министерства экономического развития. Согласно документу, дефляция за указанный период, как и неделей ранее, осталась на уровне 0,05%.
По информации Росстата, наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель (минус 9,7%) и белокочанную капусту (минус 7,4%). Продолжилось удешевление моркови (на 6,5%), репчатого лука (на 5,2%), помидоров (на 5,0%) и огурцов (на 1,7%). В целом стоимость плодоовощной продукции сократилась на 4,1%.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиянам предрекли скорое обрушение цен на популярные продукты.
В сегменте непродовольственных товаров и услуг зафиксировано незначительное снижение цен на путевки в дома отдыха и пансионаты (на 0,6%), а также в санатории (на 0,2%) и проживание в гостиницах категории три и пять звезд (на 0,4%). В то же время отмечен рост стоимости шампуней (на 0,4%), зубных щеток (на 0,5%) и туалетного мыла (на 0,2%).