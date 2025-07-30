В России вторую неделю подряд фиксируют дефляцию

В сегменте непродовольственных товаров и услуг зафиксировано незначительное снижение цен на путевки в дома отдыха и пансионаты (на 0,6%), а также в санатории (на 0,2%) и проживание в гостиницах категории три и пять звезд (на 0,4%). В то же время отмечен рост стоимости шампуней (на 0,4%), зубных щеток (на 0,5%) и туалетного мыла (на 0,2%).