За недвижимость, землю и транспорт. Какие налоги и когда нужно уплатить белорусам

По налогу на недвижимость граждане уплачивают налог в отношении квартир, жилых домов, садовых домиков, дач, гаражей, машиномест и иных объектов недвижимого имущества, которое им принадлежит на праве собственности либо взято ими в лизинг. «В принципе, особых изменений по уплате налога на недвижимость в сравнении с прошлым годом законодательство не претерпело. Общий порядок остался. Налоговые органы самостоятельно рассчитают причитающиеся к уплате суммы налога. Льготные категории граждан также особых изменений не претерпели. У нас, как и в прошлом году, от уплаты налога на недвижимость в отношении одной квартиры освобождаются пенсионеры, инвалиды I и II групп, члены многодетной семьи, военнослужащие срочной и альтернативной службы. Если у данных категорий граждан есть несколько квартир, принадлежащих на праве собственности, то налог на недвижимость нужно будет уплатить за вторую и последующие. Одна квартира — наиболее дорогостоящая — будет освобождаться от уплаты налога. То же самое касается и жилых домов. Если у пенсионера есть два жилых дома, по одному, наиболее дорогому, льгота будет предоставлена налоговым органом автоматически, за второй и последующие жилые дома налог будет выставлен к уплате. Также указанные категории граждан освобождаются от уплаты налогов в отношении всех садовых домиков, всех дач, всех гаражей и всех машиномест, которые им принадлежат», — проинформировал Денис Терешков. Кроме того, предусмотрены льготы для граждан, которые проживают в сельской местности и работают там на сельхозпредприятиях, в медицинских учреждениях, учреждениях образования и социального обслуживания.