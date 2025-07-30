Россиянам рассказали, в каких случаях не нужно платить налог на доход по вкладам

Эксперт объяснила, что налог на доход от депозитов рассчитывается на основе 1 миллиона рублей, умноженного на максимальную ключевую ставку, зафиксированную на первое число каждого месяца. Чтобы избежать уплаты налога, сумма процентов по всем вкладам за 2025 год не должна превышать 210 тысяч рублей.