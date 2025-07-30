Россиянам рассказали, в каких случаях не нужно платить налог на доход по вкладам

В 2025 году доход от банковских вкладов до 210 тысяч рублей не будет облагаться налогом, сообщила налоговый консультант Юлия Лихоманова в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, эта сумма может вырасти, только если ключевая ставка Центробанка превысит 21%. Если ставка снизится, сумма освобожденного от налога дохода останется прежней.
На 1 июля 2025 года ключевая ставка ЦБ составила 21%. Лихоманова уточнила, что при таком уровне ставки доход до 210 тысяч рублей по депозитам не облагается налогом. В случае снижения ставки в течение года сумма освобождения не изменится.
Эксперт объяснила, что налог на доход от депозитов рассчитывается на основе 1 миллиона рублей, умноженного на максимальную ключевую ставку, зафиксированную на первое число каждого месяца. Чтобы избежать уплаты налога, сумма процентов по всем вкладам за 2025 год не должна превышать 210 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России готовят закон, позволяющий списывать налоговые долги с граждан без судебного разбирательства. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, а правительство доработало и поддержало документ.