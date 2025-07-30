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Годовая инфляция в России замедлилась до 9,02% за неделю

Цены на продукты в России продолжают снижаться — инфляция замедляется.

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в России за период с 22 по 28 июля снизилась до 9,02% по сравнению с 9,17% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

«Годовая инфляция на 28 июля зафиксирована на уровне 9,02%», — подчеркнули в МЭР.

За эту неделю на потребительском рынке продолжилась дефляция — цены упали на 0,05%. В частности, продолжилось снижение стоимости продовольственных товаров на 0,24%, при этом удешевление плодоовощной продукции ускорилось, уточнил МЭР в обзоре.

Цены на остальные продукты питания выросли на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,01%, а в сфере наблюдаемых услуг рост цен составил 0,15%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что темпы инфляции в стране практически достигли целевого уровня в 4%. Она подчеркнула, что несмотря на близость текущих показателей к цели, необходимо закрепить эту тенденцию.

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