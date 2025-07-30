«Чтобы быть успешными»: АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в Белоруссии дешевле, чем в РФ

«Разные условия, разный рынок. Чтобы быть в Белоруссии успешными, мы начали [соответствующий] уровень цен устанавливать», — рассказал он «Автоновостям дня».
К примеру, цена на Lada Granta Classic'24 в России начинается от 966 000 рублей. В то время как в республике от 881 144 русских рублей. Аналогичная ситуация обстоит и с другими автомобилями производителя. В среднем, разница варьируется от 8,78% до 26,71%.
На цены также может влиять и конкуренция. В особенности с белорусским брендом Belgee, который на родине предлагает не только популярные у россиян кроссоверы X50 и X70, но и седан S50 (аналог Geely Emgrand).
Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России будут повышаться к 2026 году. Одной из главных причин этого явления стало обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора. Вторая причина — нестабильность валютных курсов, из-за которой дорожают не только европейские марки BMW, Mercedes-Benz или Porsche, но и китайские бренды.