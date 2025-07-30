«Чтобы быть успешными»: АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в Белоруссии дешевле, чем в РФ

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России будут повышаться к 2026 году. Одной из главных причин этого явления стало обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора. Вторая причина — нестабильность валютных курсов, из-за которой дорожают не только европейские марки BMW, Mercedes-Benz или Porsche, но и китайские бренды.