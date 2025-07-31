В Волгоградской области упали цены на свеклу и картофель

Так, с 22 по 28 июля 2025 г. стоимость куриных яиц уменьшилась на 2,3% и составила 68,25 рубля за десяток. Макаронные изделия подешевели на 1,7%, достигнув 90,84 рубля, а вермишель снизилась в цене на 1,5% — до 73,29 рубля.
Что касается мясной продукции, зафиксировано снижение цен на баранину, которая подешевела на 1,4% и теперь стоит 687,18 рубля за килограмм.
В категории плодоовощной продукции наблюдается значительное снижение цен на свеклу (-20,6%, до 42,58 рубля), картофель (-17,2%, до 58,41 рубля), помидоры (-8,3%, до 134,71 рубля), морковь (-7,7%, до 61,05 рубля), лук репчатый (-6,6%, до 50,18 рубля) и капусту белокочанную (-6,2%, до 41,77 рубля).
Однако в то же время зафиксирован и рост цен на некоторые продукты. Так, сосиски и сардельки подорожали на 3,1%, до 450,37 рубля; фруктово-ягодные консервы для детского питания увеличились в цене на 2,0%, до 686,53 рубля; охлажденные куры подорожали на 1,1%, до 206,82 рубля.
Также подросли ценники на свинину (+1,3%, до 383,17 рубля) и говядину (+1,0%, до 592,58 рубля). В категории круп наблюдается увеличение цен на рис шлифованный (+1,7%, до 85,32 рубля) и гречневую крупу (+0,5%, до 49,05 рубля).