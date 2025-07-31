В Волгоградской области упали цены на свеклу и картофель

Однако в то же время зафиксирован и рост цен на некоторые продукты. Так, сосиски и сардельки подорожали на 3,1%, до 450,37 рубля; фруктово-ягодные консервы для детского питания увеличились в цене на 2,0%, до 686,53 рубля; охлажденные куры подорожали на 1,1%, до 206,82 рубля.