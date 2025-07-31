Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 31 июля

В Национальном банке обнародовали новые курсы валют на 31 июля 2025 года, четверг. Так, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро немного понизился в последний день июля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На четверг, 31 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0230 белорусского рубля, 1 евро — 3,4922 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6674 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 30 июля, курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал легче в валютной корзине в четверг, 31 июля. Заметнее в этот раз изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0032 белрубля, курс евро понизился на 0,0035 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0016 белрубля.
Тем временем некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси.