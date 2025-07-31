Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 31 июля

В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 30 июля, курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал легче в валютной корзине в четверг, 31 июля. Заметнее в этот раз изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.