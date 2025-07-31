Россиянам сказали, как получить максимальную выгоду на банковских вкладах

После снижения Центробанком ключевой ставки 25 июля банки стали снижать ставки по вкладам, но в некоторых финансовых организациях остались предложения, превышающие 18% годовых. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, сколько максимально сейчас можно заработать, положив деньги на депозит.
«Если, например, открыть сегодня вклад на сумму 200 тысяч рублей на срок 3 месяца по ставке 18%, то в конце октября 2025 года получится забрать примерно 209 тысяч рублей, включая примерно 9 тысяч рублей в виде начисленных процентов», — отметил экономист.
Если эту же сумму положить на вклад на срок 6 месяцев по ставке 17%, то в конце января 2026 года можно заработать примерно 17 тысяч рублей в виде процентов.
«Полагаю, что в августе и начале сентября ставки по вкладам на срок от 3 месяцев до 1 года в большинстве предложений будут в диапазоне 15−18% в зависимости от срока, банка, условий вклада», — добавил Балынин.
Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предупредил россиян о снижении ставок по вкладам на 3−4%.