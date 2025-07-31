План развития Большого Уссурийского представит Хабаровский край на ВЭФ-2025

На Восточном экономическом форуме 2025 Хабаровский край продемонстрирует свои достижения в экономике, передовые технологии, мастер-планы развития городов, туристические возможности и продукцию местных производителей.
Экспозиция Хабаровского края на выставке «Улица Дальнего Востока» будет называться «Хабаровский край — промышленный и технологический суверенитет и независимость от импорта», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспозиция Хабаровского края будет представлена в павильоне площадью 550 квадратных метров, который будет разделён на пять тематических зон. Особое внимание будет уделено развитию острова Большой Уссурийский, который является совместной трансграничной территорией России и Китая.
— На острове планируется создание круглогодичного грузо-пассажирского пункта пропуска, который даст новый импульс развитию экономики Хабаровского края. Готовим запуск Международной территории опережающего развития (МТОР) совместно с китайскими партнерами. Она откроет новые возможности для высокотехнологичных производств и трансграничной логистики. Все это — новые возможности для совместных проектов и интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Полпред ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что Хабаровский край — один из крупнейших и промышленно развитых субъектов России. Экономика региона по итогам прошлого года показала положительную динамику.
— Для поддержки инвесторов работают территория опережающего развития, свободный порт, меры финансовой и инфраструктурной поддержки. На территории края строят самые современные военные и гражданские самолеты и корабли. На базе авиационных заводов развивается мощный авиастроительный кластер национального масштаба. Экономическое развитие региона, в свою очередь, начинает стимулировать социальную сферу, помогает улучшать жизнь людей. Меняется облик городов. По поручению Президента России в Хабаровском крае реализуется два мастер-плана — Хабаровской агломерации и города Комсомольска-на-Амуре, — сказал полпред ДФО Юрий Трутнев.
В павильоне Хабаровского края на ВЭФ-2025 ожидается выступление государственного концертного ансамбля «Дальний Восток» Хабаровской краевой филармонии.