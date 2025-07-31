План развития Большого Уссурийского представит Хабаровский край на ВЭФ-2025

— Для поддержки инвесторов работают территория опережающего развития, свободный порт, меры финансовой и инфраструктурной поддержки. На территории края строят самые современные военные и гражданские самолеты и корабли. На базе авиационных заводов развивается мощный авиастроительный кластер национального масштаба. Экономическое развитие региона, в свою очередь, начинает стимулировать социальную сферу, помогает улучшать жизнь людей. Меняется облик городов. По поручению Президента России в Хабаровском крае реализуется два мастер-плана — Хабаровской агломерации и города Комсомольска-на-Амуре, — сказал полпред ДФО Юрий Трутнев.