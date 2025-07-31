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В Перми заработали городские ярмарки

Ярмарки будут работать до 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В разных районах Перми начали работу летние ярмарки. Торговые домики разместились по следующим адресам: Комсомольский проспект, 79; улица Крупской, 42; улица Маршала Рыбалко, 109. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На прилавках — продукция от местных фермеров и ремесленников. Посетители могут купить свежие овощи с огорода, орехи, сублимированные фрукты, полуфабрикаты, а также сувениры из Перми, изделия из натуральной кожи и декоративные многолетние растения.

Ярмарки открыты ежедневно с 11.00 до 19.00 и будут работать до 1 августа.