В Перми заработали городские ярмарки

В разных районах Перми начали работу летние ярмарки. Торговые домики разместились по следующим адресам: Комсомольский проспект, 79; улица Крупской, 42; улица Маршала Рыбалко, 109. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На прилавках — продукция от местных фермеров и ремесленников. Посетители могут купить свежие овощи с огорода, орехи, сублимированные фрукты, полуфабрикаты, а также сувениры из Перми, изделия из натуральной кожи и декоративные многолетние растения.
Ярмарки открыты ежедневно с 11.00 до 19.00 и будут работать до 1 августа.