Выдача льготной ипотеки в России рискует рухнуть на 15−25%

Эксперты отмечают, что несмотря на сохранение ставки по семейной ипотеке на уровне 6%, доступ к ней для новых заемщиков может стать существенно сложнее. В частности, в августе объем выдач по семейной и дальневосточной ипотеке может снизиться на 15−25% по сравнению с июлем, считают аналитики. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также ожидает падения объемов выдачи на 15−20% в первые месяцы после изменений. В то же время генеральный директор «Флип» Евгений Шавнев прогнозирует более умеренное сокращение — до 5% — с последующей стабилизацией рынка.