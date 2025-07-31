В России вводят новые правила прохождения медкомиссии водителями: подробности

«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.