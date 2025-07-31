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В России вводят новые правила прохождения медкомиссии водителями: подробности

В РФ с августа вводят новые правила прохождения медкомиссии водителями.

Источник: Комсомольская правда

В России после прохождения водительской медкомиссии с 1 августа перестанут выдавать бумажные справки. Вместо них будет выдаваться электронный вариант документа.

«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

По мнению Шкуматова, плюсом перехода справки в электронный вид может стать то, что такой документ невозможно будет подделать.

Также в России с 1 августа будут действовать новые правила уплаты утильсбора на авто.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа вступит в силу ряд новых правил, которые отразятся на повседневной жизни практически всех жителей страны. Подробнее читайте здесь на KP.RU.