Туристическую отрасль Хабаровского края ожидает перезагрузка

В 2024 году край посетили 736 тысяч российских и иностранных туристов, что на 5,3 процента больше показателя 2023 года. Но и эту цифру надо оставить позади — регион нацелен на увеличение турпотока.
В поисках смыслов в течение двух дней в рамках стратегической сессии дискутировали и обсуждали проблемы и перспективы туристической отрасли около 130 специалистов: эксперты российского уровня и ключевые участники профильного сектора экономики края. Совместными усилиями они должны были выработать комплексную стратегию увеличения туристического потока.
— Сегодня туризм — один из приоритетов государственной стратегии развития, драйвер национальной экономики. Но при этом у нас отрасль находится в несколько разрозненном состоянии, именно поэтому мы посчитали необходимым провести стратегическую сессию. Нам необходимо развивать туристический потенциал, для этого нужно понимать существующую инфраструктуру, как ее улучшить и чем мы можем заинтересовать туристов, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Для разработки стратегии участники разделились на группы по туристическим направлениям: круизный, промышленный, приключенческий, въездной, культурно-познавательный, автомобильный, устойчивый, событийный и гастрономический. Каждая группа за день должна была определить, чем привлечь туриста в регион.
— Стратегическая сессия стала первым практическим шагом исполнения подписанного на Российско-китайском форуме в мае этого года между правительством края и Российским союзом туриндустрии соглашения по развитию туризма. Озвученные в рамках сессии интересные и обоснованные идеи найдут отражение не только в стратегическом и программном документе, но главное — на практике. Наш край — регион с богатой природой, самобытной культурой коренных народов, историей освоения Амура, — говорит и. о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал.
Помимо природы и самобытности у Хабаровска есть еще одно преимущество в борьбе за туристов. Это транзитный город, значит, его можно включить в маршруты путешествий по Дальнему Востоку как обязательный к посещению на один-два дня. Такое предложение прозвучало во время сессий. Обсудили также создание уникальных маршрутов и троп, их планируется не менее тридцати, причем всесезонных. Акцент сделали и на формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО.
— Получился, на мой взгляд, честный, энергичный, плодотворный диалог, результатом которого стали как задачи, которые были понятны на старте, так и новые амбициозные идеи. Работа проделана масштабная, участвовала большая команда экспертов из разных регионов. Все получили множество идей для дальнейшего развития, — отметил начальник отдела международного сотрудничества в сфере туризма департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Михаил Матвеев.
По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, сегодня регион представляют родиной китов и самолетов. Такой слоган некоторое время был на вооружении местного ТИЦ. Но на одних китолетах далеко не улетишь — туристам нужно больше.
— Эта стратегическая сессия позволила выработать конкретные меры по увеличению турпотока в регион и укрепить сотрудничество между профессиональным сообществом и правительством Хабаровским края. Регион полон инициатив, с которыми можно успешно развивать туризм. Мы убедились: у края есть все основания, чтобы стать яркой и желанной точкой на туристической карте России, — уверен Илья Уманский.
В заключительный день на итоговом совещании участники сессии озвучили свои предложения губернатору Хабаровского края.
Дмитрий Демешин обратил внимание, что у бизнеса в развитии туристического потенциала ключевая роль. Поэтому власти предоставляют инвесторам преференциальные режимы, оказывают финансовую поддержку при запуске новых проектов. Правда, предприниматели пока не проявляют активности, хотя в регионе существует огромное количество точек роста.
— Пока недостаточно предложений от бизнеса по созданию туристической инфраструктуры на острове Большой Уссурийский, с которым связаны особые перспективы развития отрасли в регионе, — заметил губернатор.
При этом, по оценкам Минвостокразвития РФ, запуск международного пункта пропуска на острове даст до двух миллионов туристов ежегодно. Дмитрий Демешин настаивает: нужны новые идеи и проекты.
На туристической привлекательности скажется и запуск проектов рядом с существующей инфраструктурой горнолыжных комплексов «Холдоми» и «Хехцир». Будущую туристическую тропу «Легенды Хехцира» опробовали — полномасштабная реализация стартует в следующем году, но уже сегодня определено наполнение и направление маршрута. Опробовать его позвали всех желающих. На первый раз набралось шестьдесят человек.
— Туристическая тропа будет охватывать пространство от нижней до верхней площадки комплекса и пройдет между двумя основными горнолыжными трассами. Это наиболее информативный участок. Совместно со специалистами мы тщательно выбрали маршрут, вдоль которого сосредоточено максимальное разнообразие флоры Хехцира — от деревьев до цветов. А там, где цветы, обязательно присутствует множество насекомых, особенно бабочек, — отметил директор «Центра отдыха и туризма» Сергей Гришин.
Подъем занял 1,5 часа, все время туристам рассказывали о растениях, обитателях заповедника и его особенностях. Наверху со смотровой площадки открылись виды на Хабаровск, остров Большой Уссурийский, а также буддийскую пагоду Дундзи — 80-метровую башню, расположенную на китайской стороне острова.