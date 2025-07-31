Туристическую отрасль Хабаровского края ожидает перезагрузка

Помимо природы и самобытности у Хабаровска есть еще одно преимущество в борьбе за туристов. Это транзитный город, значит, его можно включить в маршруты путешествий по Дальнему Востоку как обязательный к посещению на один-два дня. Такое предложение прозвучало во время сессий. Обсудили также создание уникальных маршрутов и троп, их планируется не менее тридцати, причем всесезонных. Акцент сделали и на формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО.