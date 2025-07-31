В России выросла медианная зарплата за два года

Ранее сообщалось о том, что россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Анализ по распределению численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек. Исследование охватило 95,4 тысяч организаций.