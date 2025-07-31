Пенсии в Красноярском крае повысятся с августа

Как сообщает издание «Горновости», размер прибавки будет зависеть от заработной платы пенсионера в 2023 году и не превысит трех пенсионных коэффициентов. Стоимость коэффициента определяется в зависимости от года назначения пенсии или последнего увольнения. Проверить накопленные коэффициенты можно через личный кабинет на портале Госуслуг.