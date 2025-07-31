Пенсии в Красноярском крае повысятся с августа

С 1 августа 2025 года Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий.
Увеличенные выплаты получат более 197 тысяч работающих пенсионеров, которые получают страховые пенсии по старости и инвалидности. Перерасчет также затронет пенсии по потере кормильца, если на счет умершего поступили ранее неучтенные средства.
Как сообщает издание «Горновости», размер прибавки будет зависеть от заработной платы пенсионера в 2023 году и не превысит трех пенсионных коэффициентов. Стоимость коэффициента определяется в зависимости от года назначения пенсии или последнего увольнения. Проверить накопленные коэффициенты можно через личный кабинет на портале Госуслуг.
Перерасчет будет осуществляться автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений. Новые выплаты начнутся 15 и 21 августа, а доставка через «Почту России» будет проводиться по графику отделений с 3 по 25 августа.
Кроме того, с 1 августа также увеличатся ежемесячные выплаты пенсионных накоплений благодаря успешным инвестициям управляющих компаний.
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