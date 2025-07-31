Бугульма потратит 15 млн рублей на празднование Дня города

Согласно документации, подрядчик должен предоставить сценический комплекс размером 10×8х7,5 метра с наклонной крышей, а также мультимедийное и световое оборудование. Предусмотрена установка двух светодиодных экранов размером 4×7 метров каждый и более 70 единиц профессионального светового оборудования различных типов. Для мультимедийного сопровождения предусмотрены светодиодные экраны с разрешением 1024×1792 пикселей.
Сценический комплекс будет включать основную сцену с подиумом, две башни для подвеса оборудования высотой 8,5 метра и систему ферм для крепления декораций. Конструкция должна выдерживать нагрузку до 500 кг на кв. м и ветер до 28 м/с.
Услуги будут оказываться с 23 по 30 августа. Финансирование осуществляется из бюджета Бугульмы.
Ранее глава Бугульминского района Дамир Фаттахов обратился к жителям с вопросом о формате проведения Дня города. Он отметил, что гонорар одной звезды российской эстрады составляет несколько миллионов рублей за один вечер, и предложил альтернативу — вложить средства в поддержку местных коллективов. По словам главы, местным артистам не хватает костюмов, современного оборудования и реквизита для качественных выступлений. Дамир Фаттахов предложил жителям самим решить, стоит ли приглашать звезд или лучше инвестировать в развитие собственных творческих коллективов.