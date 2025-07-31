Бугульма потратит 15 млн рублей на празднование Дня города

Ранее глава Бугульминского района Дамир Фаттахов обратился к жителям с вопросом о формате проведения Дня города. Он отметил, что гонорар одной звезды российской эстрады составляет несколько миллионов рублей за один вечер, и предложил альтернативу — вложить средства в поддержку местных коллективов. По словам главы, местным артистам не хватает костюмов, современного оборудования и реквизита для качественных выступлений. Дамир Фаттахов предложил жителям самим решить, стоит ли приглашать звезд или лучше инвестировать в развитие собственных творческих коллективов.