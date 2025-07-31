Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 августа

Документ предусматривает повышение тарифов по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию:
- Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова увеличит тарифы с 22,58 до 23,25 тенге за кВтч.
- Актобе ТЭЦ — с 17,54 до 18,19 тенге за кВтч.
- АО «Жайыктеплоэнерго» — с 13,25 до 13,95 тенге.
- МАЭК-Казатомпром — с 22,16 до 23,26 тенге.
- АО «Кристалл Менеджмент» — с 15,27 до 16,09 тенге.
- ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» — с 21,11 до 23,58 тенге.
- «З-Энергоорталык» — с 16,77 до 18,46 тенге.
- Кызылордатеплоэлектроцентр — с 12,10 до 13,13 тенге.
- ТОО «Батые Пауэр» — с 15,89 до 17,63 тенге.
- ТОО «Karabatan Utility Solutions» — с 10,67 до 13,06 тенге.
- ТОО «OzenMunaiProm» — с 26,92 до 28,68 тенге.
- АО «ТНК “Казхром” — с 10,67 до 11,65 тенге.
- АО “ССГПО” — с 18,82 до 18,94 тенге.
Также установлен тариф для 63-й группы энергопроизводящих организаций в размере 44,02 тенге за кВтч.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.