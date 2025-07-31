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Движение по Балканскому мосту ограничат на месяц с 31 июля

В четырех районах Петербурга — Адмиралтейском, Выборгском, Петроградском и Фрунзенском — с 31 июля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Источник: Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе из-за работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение по участку Казанской улицы от переулка Гривцова до Гороховой улицы. Ограничения будут действовать с 22:30 31 июля до 05:30 1 августа.

В Выборгском районе с 31 июля по 1 октября будет недоступен участок Заречной улицы — от Валерия Гаврилина до Михаила Дудина. Это связано с работами по размещению временных ограждений, пояснили в ГАТИ.

В Петроградском районе с 31 июля по 1 августа из-за дорожного ремонта будет ограничено движение в районе перекрестка Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки — с закрытием сквозного проезда по набережной от улицы Литераторов (нечетная сторона).

«Напоминаем, что по 29 августа ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Большой Невки до Кронверкской набережной, включая перекрестки», — добавили в пресс-службе инспекции.

Во Фрунзенском районе на месяц — с 31 июля по 31 августа ограничивается движение транспорта по Балканскому мосту. При этом будет организован объезд по временной дороге.