В Приморье ремонтируют дорогу к поселку Раздольное

В Надеждинском округе Приморья идет масштабный ремонт подъездной дороги к поселку Раздольное. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: планируется обновить 7,3 километра трассы от въезда в поселок со стороны Кипарисово до улицы Лазо.
Уже уложено 2 километра нижнего слоя асфальта, заменены слабые грунты на четырехкилометровом участке и подготовлено 2,5 километра щебеночного основания. Параллельно рабочие укрепляют кюветы и ведут планировку откосов. Скоро приступят к асфальтированию центральной улицы поселка.
Из-за ремонта движение на участке организовано по реверсивной схеме, что может вызывать задержки. Водителям рекомендуют объезжать зону работ через федеральную трассу А-370 (через поселок Алексеевка).
Всего в 2025 году в Приморье ремонтируют более 140 километров региональных дорог, 16 километров городских магистралей и 16 мостов. С начала действия нацпроекта в крае привели в порядок свыше 850 километров трасс разного значения.