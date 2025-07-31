Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ремонтируют дорогу к поселку Раздольное

Более 7 километров трассы обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

В Надеждинском округе Приморья идет масштабный ремонт подъездной дороги к поселку Раздольное. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: планируется обновить 7,3 километра трассы от въезда в поселок со стороны Кипарисово до улицы Лазо.

Уже уложено 2 километра нижнего слоя асфальта, заменены слабые грунты на четырехкилометровом участке и подготовлено 2,5 километра щебеночного основания. Параллельно рабочие укрепляют кюветы и ведут планировку откосов. Скоро приступят к асфальтированию центральной улицы поселка.

Из-за ремонта движение на участке организовано по реверсивной схеме, что может вызывать задержки. Водителям рекомендуют объезжать зону работ через федеральную трассу А-370 (через поселок Алексеевка).

Всего в 2025 году в Приморье ремонтируют более 140 километров региональных дорог, 16 километров городских магистралей и 16 мостов. С начала действия нацпроекта в крае привели в порядок свыше 850 километров трасс разного значения.