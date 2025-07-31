С 11 августа в Казахстане снова начнут выдавать безвозмездные гранты

В Казахстане с 11 августа 2025 года начнется прием заявок по 2 потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По стране в рамках второго потока планируется выдача 4 873 грантов. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).