С 11 августа в Казахстане снова начнут выдавать безвозмездные гранты

В ведомстве за 31 июля 2025 года уточняют, что гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.
Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.
Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
Также идет подсказка. При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.
Но для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
Претендентами на получение гранта могут быть:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).
При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом «кандас»;
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.
Известно, что грант можно получить на:
- приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
Гранты не предоставляются на:
- потребительские цели,
- погашение кредитных займов,
- приобретение и строительство жилой недвижимости,
- приобретение земельных участков,
- производство подакцизной продукции.
Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.
Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии.
При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.
Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.
Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров).