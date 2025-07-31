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Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проинформировали о результатах реформ и новых планах по развитию Самаркандской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Министерство энергетики республики Узбекистан

Речь шла о новых проектах, разработанных на основе предложений предпринимателей.

В частности:

  • в Нурабадском районе предлагают создать специальную промзону на площади 115 гектаров. В ней планируют реализовать инвестпроекты на $472 млн и создать 1 200 рабочих мест;
  • в Кушрабадском районе китайский инвестор намерен вложить $40 млн в добычу и переработку гранитного камня;
  • предприниматель из Булунгура организовал лабораторию in vitro и начал создание бренда семенного картофеля. В этом же районе планируют построить биофармацевтическое предприятие стоимостью $100 млн.

В целом в области сформировано 14 новых проектов на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Их реализация позволит создать 12 тысяч рабочих мест и обеспечить экспортную выручку в размере 82 миллионов долларов.

говорится в сообщении

Президент поддержал эти инициативы и поручил ускорить реализацию проектов. Также он подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района.