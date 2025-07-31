Как в Башкирии изменились цены за год

Заметно подорожали услуги (0,4% к месяцу и 12,4% к году). Интересная ситуация сложилась с зарубежными турами. Как правило, они дорожают с началом выездного турсезона — в этот раз повышение составило 5% к маю. Но по сравнению с июнем 2024-го их стоимость ниже, чем год назад (-1,2% к июню 2024) — сказалось укрепление рубля.