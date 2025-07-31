Как в Башкирии изменились цены за год

Согласно данным Росстата, цены в регионе в июне выросли на 0,37% к маю. Годовая инфляция снизилась до 9,22% (в мае 9,6%). Это снова ниже, чем в целом по стране (9,40% против 9,88% в мае), отмечают аналитики Нацбанка Башкирии.
Заметно подорожали услуги (0,4% к месяцу и 12,4% к году). Интересная ситуация сложилась с зарубежными турами. Как правило, они дорожают с началом выездного турсезона — в этот раз повышение составило 5% к маю. Но по сравнению с июнем 2024-го их стоимость ниже, чем год назад (-1,2% к июню 2024) — сказалось укрепление рубля.
По данным статистики, пассажирские перевозки прибавили 2,6% к маю и 6,74% к июню 2025-го. А вот другие показатели сектора, наоборот, практически остались на том же месте с мая, но заметно изменились на расстоянии года: образование 8,4%, медицина 13,7%, культура 11,6% ЖКУ и аренда 14,6%, телекоммуникации 11,5%.
Продовольствие: 0,4% к месяцу и 12,4% к году. В годовой динамике значимый вклад у чая, кофе и какао (12,4%) — в связи с подорожанием перевозок и нестабильными рынками; хлеба и булок (16%) — траты комбинатов на энергоресуры; кондитерских изделий (13,8%) — закупки импортного сырья; мясопродуктов (23,5%), масла (21,2%).
Противовесом выступили уже полгода дешевеющие яйца (-33,6%) — благодаря выросшим объёмам производства; а также сахар (-7%), макароны и крупы (-2,7%).
Непродовольственные товары даже подешевели на 0,13% к маю, а годовой прирост составил 3,8%.
Так, легковые авто за год прибавили менее процента (0,8%), а с мая подешевели на 0,25%. Стройматериалы — 4,7% к году, телевизоры подешевели на 10,5%, компьютеры на 7,7%, сотовые телефоны на 12,2%. Самое заметное годовое повышение случилось далеко не в самой дорогой позиции — печатных изданиях (18,7%).
В целом средний рост цен в июне по сравнению с маем замедлился. Спрос охлаждается, но всё же растет быстрее предложения. Чтобы обеспечить низкую инфляцию, потребуется сохранение достаточно высоких ставок в экономике долгое время, делают вывод аналитики. 25 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 18% — это всё ещё очень высокий, запретительный для кредитования, уровень.