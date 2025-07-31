Трамп назвал экономики России и Индии мертвыми

Президент США Дональд Трамп объявил о своем безразличии по поводу торговли с Россией и Индией. Он назвал экономики этих двух стран мертвыми. Соответствующий пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.
«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Трамп вводит 25-процентные пошлины против Индии с 1 августа. Одной из причин повышения тарифов стали высокие пошлины со стороны Нью-Дели. Американский лидер также заявил о «жестких и скверных неденежных барьерах».
«МК» писал, что в ответ на введение пошлин США Индия предпримет необходимые шаги для защиты национальных интересов, поскольку придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния своих фермеров, предпринимателей и малого бизнеса.