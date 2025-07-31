В России изменилась медианная зарплата: на сколько выросли доходы граждан за два года

Согласно данным Росстата, проанализированным РИА Новости, медианная заработная плата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль. Этот показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с апрелем 2023 года, когда он равнялся 52 558 рублям.