В России изменилась медианная зарплата: на сколько выросли доходы граждан за два года

Согласно данным Росстата, проанализированным РИА Новости, медианная заработная плата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль. Этот показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с апрелем 2023 года, когда он равнялся 52 558 рублям.
Медианная зарплата означает, что половина работающих россиян получает доход выше этого уровня, а другая половина — ниже. Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, не включая малый бизнес, и охватило 28,4 миллиона работников.
Наибольший уровень медианной зарплаты зафиксирован в табачной промышленности — 155,4 тысячи рублей. Следом идут сотрудники экстерриториальных организаций с доходом 135,2 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли работники добывающей отрасли (127,6 тысячи рублей), сферы информации и связи (125,6 тысячи рублей), а также финансового и страхового сектора (118,3 тысячи рублей).
Наименьшие показатели медианной зарплаты отмечены в образовании (50,5 тысячи рублей), сфере культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи рублей), а также в здравоохранении и социальных услугах (56,1 тысячи рублей).
Прежде исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыло, что только 56% работающих россиян полностью или частично удовлетворены размером своей заработной платы.