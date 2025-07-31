Трамп обозвал экономики России и Индии мертвыми

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией, объяснив это высокими тарифами и торговыми барьерами со стороны партнеров.